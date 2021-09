Marino: “Non c’è logica nel gol annullato nel primo tempo. E’ tornato il caos per le mani e il rigore per la Fiorentina è molto meno netto di quello che non ci hanno dato…”

Il direttore generale dell’Atalanta, Umberto Marino, polemizza su alcune decisioni prese dall’arbitro (e dal Var) nel corso della partita contro la Fiorentina.

“Facciamo incontri – ha detto a Sky – ci confrontiamo e vediamo decisioni che non hanno una logica tecnica. E’ ingiustificabile non avere interpretazioni in episodi come il gol annullato nel primo tempo. Il fallo di mano è molto meno clamoroso di quello che non ci hanno fischiato contro il Bologna. Siamo tornati al caos per i tocchi con mano e braccio”.