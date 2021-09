Marino: “Non ho neanche i capelli da strapparmi per l’arbitraggio di stasera. Nostro gol buono, Zapata non interferiva con nessuno”

Pensano solo all’arbitraggio in casa Atalanta, con le parole velenose di Umberto Marino, dg nerazzurro, a Dazn:

“Mi sono rimasti pochi capelli e non posso strapparmeli dopo aver sentito le parole di Luca Marelli (moviolista di Dazn ndr). Vediamo il calcio nel modo diverso, è evidente che il primo gol non andava annullato perché Zapata non interferiva con nessun difensore viola. Il primo fallo di mano è una decisione soggettiva, contro il Bologna non ci hanno dato un rigore per un episodio simile. L’Atalanta ha fatto una grande prestazione, fortunatamente non avremo questi episodi tutte le domeniche”.