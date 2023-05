Marino: “Sarebbe incredibile se il Napoli rivincesse lo scudetto contro la Fiorentina. O a Udine o con i viola per il titolo…”

Il direttore dell’area tecnica dell’Udinese, Pierpaolo Marino, è stato a lungo a Napoli, anche al momento della conquista del primo scudetto, ottenuto al termine di una partita pareggiata contro la Fiorentina.

“Già sarebbe incredibile (rivincerlo con la Fiorentina ndr). Porto ancora dentro di me a distanza di 36 anni tutta quella straordinaria giornata – spiega Marino a Il Mattino – Come posso scordarmi la festa del San Paolo, le lacrime di chi da 60 anni inseguiva che il sogno. Eppure dentro di me ho una immagine: noi sul bus che da Soccavo ci doveva portare a Fuorigrotta bloccati nel traffico per colpa delle auto ferme in seconda e terza fila. E i tifosi che le alzavano di peso e le rimuovevano per consentirci di raggiunge lo stadio”.

Intanto però c’è il campo: “Il Napoli è reduce da una stagione trionfale: ora manca solo un tassello, ha fatto tutto quello che occorre per vincere, ovvero ha giocato bene, ha fatto sempre punti con una grande continuità. Sta per arrivare l’epilogo, magari sarà già stasera o domani da noi a Udine oppure domenica con la Fiorentina. Ma solo un dettaglio”.