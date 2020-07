Marocchi: “Che colpo ha fatto la Fiorentina con Amrabat. Con lui in campo puoi..”

In questo momento si sta giocando il primo anticipo della 34° giornata tra Hellas Verona ed Atalanta e il futuro centrocampista della Fiorentina Sofyan Amrabat, nonostante l’ammonizione, sta giocando una splendida partita contro uno dei centrocampi più attrezzato del campionato. A riconoscerlo è anche il telecronista SkySport Giancarlo Marocchi che durante l’intervallo della partita ha parlato cosi del futuro centrocampista viola: “Sono dell’opinione che la Fiorentina abbia fatto un colpo fantastico aggiudicandosi Amrabat già a gennaio, anche perchè è riuscita a battere la concorrenza del Napoli e, viste le ultime stagioni, è una cosa importantissima. Adesso la dirigenza viola deve trovare l’uomo giusto da mettergli accanto, serve uno con le caratteristiche da regista. Con uno come Amrabat puoi permetterti di giocare a due in mediana guadagnando un uomo più avanti”.

0 0 vote Article Rating