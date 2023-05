Marocchi: “Se sei l’Inter non puoi perdere la finale di Coppa Italia contro la Fiorentina”

L’ex calciatore e opinionista di Sky Sport Gianluca Marocchi, ha parlato della finale di Coppa Italia che si giocherà a Roma tra Fiorentina e Inter, non dando altre opzioni ai nerazzurri se non quella della vittoria contro i viola. Queste le sue parole:

“Se sei l’Inter non puoi perdere la finale di Coppa Italia perché l’Inter è favorita sulla Fiorentina. Derby Champions? Me lo dice sempre Billy (Costacurta, ndr), sei obbligato a non perderlo, sai che sarà una macchia sportiva che rimane”