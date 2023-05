Marotta: “Fiorentina avversaria di grandissimo livello. La Coppa Italia è un appuntamento di prestigio a cui noi teniamo”

Mercoledì prossimo sarà l’Inter a contendere alla Fiorentina la conquista della Coppa Italia. L’amministratore delegato nerazzurro, Beppe Marotta, intervenuto su Radio Anch’io Sport, ha parlato dei tanti impegni che attendono la squadra milanese.

“Testa già alla finale di Champions? Questo è il rischio dello sportivo – ha detto Marotta – indipendentemente dal fatto che sia calciatore, ciclista, o giocatore di basket. Chi ha a che fare con appuntamenti dal valore differente tra loro, è normale che pensi con più insistenza a quello più importante”.

Marotta ha poi aggiunto: “Quello di mercoledì è un impegno importante in ambito nazionale, la Coppa Italia è sempre un appuntamento di prestigio a cui noi teniamo. E sono anche sicuro che i giocatori troveranno la giusta concentrazione per incontrare una Fiorentina che sta dimostrando di essere un’avversaria di grandissimo livello. Sta a noi affrontare step by step ogni gara”.