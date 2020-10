Marotta si oppone alle Nazionali: “Serve rigidità: le federazioni devono rispettare i club”

Tra poco minuti andrà in scena il secondo anticipo della sesta giornata di Serie A: a San Siro si affrontano l’Inter di Antonio Conte e il Parma di Fabio Liverani. Durante il pre partita l’ad dei nerazzurri Beppe Marotta è intervenuto ai microfoni di SkySport ed ha ipotizzato un’inusuale scenario: il dirigente nerazzurro sarebbe pronto a negare la partenza ai propri “nazionali” in vista della prossima pausa in programma tra 2 settimane. Queste le sue parole: “Nazionali? Si tratta di una situazione che dovremo affrontare con rigidità. Serve grande cautela in termini di convocazioni alle nazionali. C’è un malumore che serpeggia tra i dirigenti dei club maggiori. Le Federazioni devono rispettare maggiormente i club ma la mia non è una polemica, non voglio boicottare le manifestazioni. Dico che quando un giocatore deve rispondere alle convocazioni, deve essere nella condizione psicofisica per farlo. Quando è affaticato o ha problemi muscolari, deve restare a casa“.

