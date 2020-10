L’amministratore delegato dell’Inter, Giuseppe Marotta, ha parlato ai microfoni di ‘Dazn‘ prima della partita contro la Lazio: “Marcos Alonso non è in agenda, non arriverà”; spente dunque le voci che volevano un ritorno dell’ex Fiorentina alla corte di Conte dopo il bel periodo trascorso al Chelsea. Probabile dunque la sua permanenza in Premier League.

