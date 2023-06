Martinelli: “Mi avete accolto come uno di voi anche se ero più piccolo di due anni, sono fierissimo di cosa abbiamo fatto”

Pur con qualche sbavatura, protagonista di un’ottima prima annata da titolare della Primavera, Tommaso Martinelli sui social ha commentato l’amarezza per la sconfitta in finale Scudetto:

“Che dire….non è andata come volevamo ma sono fierissimo di quello che abbiamo fatto…mi avete accolto come uno di voi anche se ero due anni più piccolo….siete stati una parte fondamentale per la mia vita….un grazie non basta vi porterò sempre con me 💜”.