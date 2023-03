Martinelli: “Non mi aspettavo di fare il titolare già quest’anno in Primavera, anche la chiamata di Italiano è stata una sorpresa. Vi racconto perché non ho potuto fare l’abbonamento in Fiesole”

Il portiere della Fiorentina Primavera, Tommaso Martinelli, è stato intervistato dai canali ufficiali del club per parlare della sua sorprendente stagione e non solo:

“Sono nato a Bagno a Ripoli, il Viola Park è un mondo fantastico e non vedo l’ora di entrarci il prima possibile. Non mi aspettavo di fare il titolare già quest’anno in Primavera, così come non pensavo che arrivasse la chiamata di Italiano in Prima Squadra e quella di Mancini in Nazionale”.

E ancora: “Rosati una volta mi disse che potevo essere suo figlio e quella è una frase che mi porto dentro. Fra 10 anni spero di giocare insieme a Tommaso Rubino, che ho conosciuto quando sono arrivato qui alla Fiorentina. In Primavera vado molto d’accordo con tutti, specialmente con Lorenzo Lucchesi“.

Infine una chicca sulla sua passione per la Viola: “La vittoria in Supercoppa di quest’anno e la prima convocazione in Serie A per il momento sono i miei ricordi più belli. Vi racconto che prima della chiamata in Prima Squadra, stavo per fare l’abbonamento in Fiesole, poi all’ultimo ho dovuto annullare perché non sarei potuto andare allo stadio tutte le volte”.