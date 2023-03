Martinelli non smette di stupire: il portierino della Fiorentina convocato dalla Nazionale U17 per le qualificazioni all’Europeo

Una vera e propria piacevole sorpresa quella di Tommaso Martinelli, il classe 2006 che ha convinto Alberto Aquilani ad affidargli le chiavi della porta della Fiorentina Primavera. Non solo Aquilani, anche Bernardo Corradi, ct della Nazionale Under 17 ci ha messo gli occhi sopra, così come aveva fatto a suo tempo anche Roberto Mancini.

Il ct dell’Italia U17, infatti, ha scelto i 20 Azzurrini che nel gruppo della fase élite affronteranno la Repubblica d’Irlanda, Cipro e l’Ucraina con l’obiettivo di conquistare uno dei due posti disponibili per le fasi finali della rassegna continentale a Budapest. Nell’elenco azzurro, oltre a Martinelli, figura anche il difensore della Fiorentina U17 Edoardo Sadotti.