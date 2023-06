Martinelli per Maximiano? L’ipotesi è “suggestiva” per una sola parte e non è certo la nostra

Porte girevoli sull’asse Roma-Firenze? Il Messaggero stamani parla di “improvvisa e suggestiva ipotesi in ballo”. In realtà non ci troviamo niente di tutto ciò in quello che viene prospettato dal quotidiano capitolino.

In sostanza per un Maximiano che potrebbe lasciare la Lazio per andare alla Fiorentina, ci sarebbe un Tommaso Martinelli che potrebbe fare il percorso inverso.

L’estremo difensore, classe 2006, è uno dei prospetti più interessanti dell’intero panorama nazionale, tant’è che è già convocato da Mancini per uno stage con l’Italia. E’ ovvio che piaccia a molti ma riteniamo che la Fiorentina non possa minimamente accettare proposte altrui, perché sarebbe come dare un calcio al proprio futuro.