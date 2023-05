Martinelli protagonista nella prima fase ma poi la Serbia lo infila due volte e per l’Italia U17 l’Europeo è quasi finito

Titolare anche stasera il portiere viola Tommaso Martinelli con l’Italia Under 17, impegnata all’Europeo di categoria: gli azzurrini hanno perso però anche la seconda partita del girone, per 2-0 contro la Serbia. Almeno tre le parate del numero della Fiorentina Primavera per sigillare lo 0-0 ma poi la squadra di Corradi è capitolata a fine primo tempo sul contropiede concluso da Maksimovic. A inizio ripresa, altro contropiede e raddoppio di Cvetkovic che è arrivato a calciare a pochi metri dalla porta. Con questa seconda sconfitta l’Italia è a un passo dall’eliminazione.