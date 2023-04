Martinelli ringrazia dopo il rinnovo: “Ancora insieme alla mia seconda famiglia”

Il portiere della Primavera, nonché terzo della Fiorentina di Italiano, Tommaso Martinelli ha voluto ringraziare tutti dopo la firma sul nuovo contratto che lo legherà a Firenze fino al 2026.

Sul proprio profilo Instagram, il classe 2006 della formazione di Alberto Aquilani ha scritto: “Ancora insieme alla mia seconda famiglia,grazie a tutti 💜

2k26🔜🔜”. Un bel riconoscimento per un giovane che promette tanto per la società di Commisso e per i tifosi viola.