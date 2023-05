Martinelli salva il salvabile (e anche qualcosa in più), ma l’esordio dell’Italia U17 all’Europeo contro la Spagna è amaro

Esordio amaro per l’Italia U17 di Bernardo Corradi all’Europeo di categoria in Ungheria. Gli azzurrini si sono fatti rimontare dalla Spagna l’iniziale gol Ragnoli Galli, attaccante dell’Atalanta. Dopo un buonissimo primo tempo, la formazione italiana si è dovuta arrendere a quella iberica, che nella seconda frazione di gioco ha cambiato letteralmente marcia. Decisiva la doppietta di Guiu.

Tra le note viola, in campo da titolare il portiere della Fiorentina Tommaso Martinelli che, dopo un primo tempo senza grossi impegni, è stato chiamato più volte in causa nella ripresa. Dopo l’1-1 spagnolo, grande intervento su Guiu, poi sul colpo di testa da angolo di Martin e sul mancino di Rajado. Il portiere viola incolpevole su entrambi i gol delle furie rosse. Qualche incertezza invece per il difensore viola Edoardo Sadotti, sostituito al 70′ da Ramaj.