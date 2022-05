Martinez Quarta festeggia ringraziando i tifosi viola: “Grazie per il vostro sostegno, siete stati importanti per noi”

Nonostante abbia perso il posto da titolare a stagione scorso il difensore della Fiorentina Lucas Martinez Quarta si dimostra sempre molto attaccato all’ambiente viola. Lo ha fatto ancora una volta celebrando la qualificazione in Europa della squadra con un post su Instagram che raffigura i festeggiamenti di ieri sotto la Curva Fiesole con allegato a un messaggio diretto ai tifosi: “Grande stagione di tutti. Abbiamo raggiunto il nostro obbiettivo. Grazie per il vostro sostegno, siete stati importanti per noi”.

Qui di seguito trovate il post originale di Martinez Quarta: