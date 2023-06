Martinez Quarta riassapora le emozioni dei primi passi: “Un orgoglio ed un onore che uno dei campi porti il mio nome!” FOTO

Il difensore argentino della Fiorentina Lucas Martinez Quarta ha fatto ritorno in patria per il periodo di vacanze, in attesa di decidere definitivamente assieme alla dirigenza viola il proprio futuro.

Il classe ’96 di Mar del Plata ha fatto visita al centro sportivo dell’Argentinos del Sud, la squadra in cui ha mosso i primi passi da calciatore prima del passaggio nelle giovanili del River Plate. Il calciatore si è allenato su uno dei campi del centro, che gli è stato intitolato, ringraziando la società argentina: “Grazie mille per il riconoscimento e per avermi aperto le porte per allenarmi. Un orgoglio e un onore che uno dei campi della proprietà porti il ​​mio nome”. Questo il messaggio di ringraziamento che Martinez Quarta ha dedicato in una storia Instagram all’Argentinos del Sud.

Il club di Mar del Plata ha ringraziato il difensore della Fiorentina con uno splendido post, in cui appare anche una foto di un giovanissimo ‘Chino’ con indosso la maglia della squadra argentina. “Lucas Martinez Quarta ha visitato il nostro nuovo stadio e centro di allenamento e oltre ad essersi allenato lì, gli abbiamo presentato il nuovo campo della Soccer Academy che ora porta il suo nome. Stiamo creando il futuro: abbiamo scelto di intitolare questo campo con il suo nome da quando il “Chino” ha mosso i primi passi indossando la nostra maglia, ed è un grande esempio per tutti i piccoli giocatori che si allenano lì e sognano di raggiungere la vetta come lui”.

“Siamo molto grati per la visita di Lucas e per il suo continuo supporto al nostro club. La percentuale che la nostra istituzione ha ricevuto dopo la cessione all’AC Fiorentina ci ha permesso di realizzare nuovi progetti per migliorare le infrastrutture del club e lavorare a pieno sulla formazione continua dei più giovani.

Grazie Chino per la tua visita e speriamo di rivederti presto!”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Argentinos del Sud (@argentinosdelsud)

Grazie Chino per la tua visita e speriamo di rivederti presto!”