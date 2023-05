Martinez Quarta: “Tanto da correggere e migliorare, ma non è il momento di lamentarsi. Guardiamo avanti: abbiamo tante partite importanti”

Non certo una prova brillante per Lucas Martinez Quarta nel pari viola con la Salernitana. Il difensore argentino della Fiorentina è stato in difficoltà senza riuscire a contrastare nel modo migliore gli attaccanti campani, rimediando poi un’ammonizione che gli costerà la squalifica per la gara di Napoli.

Il classe ’96 albiceleste ha commentato così su Instagram all’indomani del 3-3 dell’Arechi: “C’è tanto da correggere e migliorare. Ma non è il momento di lamentarsi, guardiamo avanti che abbiamo tante partite importanti. Forza Viola“.