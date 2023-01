Martorelli a FN: “Con Brekalo la Fiorentina ha coperto una zona di campo carente. Amrabat? Le bandiere non esistono più”

Direttamente dallo Sheraton di Milano ha parlato a Fiorentinanews.com l’operatore di mercato Giocondo Martorelli. Queste le sue parole sulle operazioni della società viola: “Con l’arrivo di Brekalo la Fiorentina ha preso un giocatore importante in una zona dove qualcosa mancava. C’è stata l’impossibilità oggettiva di prendere un attaccante di qualità, quindi si spera di ritrovare Cabral e Jovic. Non è stato un mercato ricchissimo, ma la Fiorentina ha cercato di fare il massimo.

Amrabat? Ormai manca troppo poco e la società viola ha già fatto sapere di non voler cedere i suoi pezzi pregiati. Ritengo giusto una scelta del genere per raggiungere gli obiettivi. La sua storia su Instagram? Dobbiamo abituarci ai cambiamenti dei giocatori, le bandiere non esistono più. Le cose cambiano in continuazione. Il consiglio che dò ai tifosi è quello di non rimanere attaccati a un giocatore.

Sabiri? Un’operazione che può riguardare il mercato estivo. Non ha ancora espresso tutto il suo valore, ma ha qualità. Mossa indolore per l’aspetto economico”.