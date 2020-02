Martorelli: “Commisso porterà a Firenze tanti giocatori importanti. Il rinnovo di Vlahovic è segno di una società seria”

Il noto procuratore Giocondo Martorelli ha parlato a Radio Bruno Toscana: “Vlahovic? Conosco il suo procuratore, e penso che il rinnovo del ragazzo sia un’operazione intelligente. D’altronde il giocatore merita, e quindi è nell’ordine delle cose premiarlo con un aumento di stipendio, anche al fine di non rischiare un conflitto in futuro. Rinnovare un contratto che già valeva fino al 2024 è il segnale che la Fiorentina è una società seria. Chiesa? Qui il discorso è diverso. I buoni rapporti che si sono ricreati tra lui e la società potrebbe fargli cambiare idea rispetto a quelle che erano le intenzioni di inizio stagione. Sono sicuro che Commisso riporterà la Fiorentina a livelli alti, quantomeno dal punto di vista dalla visibilità. Arriveranno a Firenze giovani interessanti ma anche giocatori importanti. Ciò ovviamente è il primo passo per tornare in Europa, che in questo momento è l’obiettivo principale. Pradè? Il fatto che la società gli abbia fatto un contratto di un solo anno è normale, visto che è arrivato un presidente nuovo che non lo conosceva. Pradè in estate ha dovuto costruire una squadra intera in pochissimo tempo, mentre a Gennaio ha dimostrato che con il tempo e con i soldi le qualità vengono fuori. Penso che il suo operato sia assolutamente preferito, e per questo merita la riconferma. Ambizioni viola? Nel giro di due anni la Fiorentina potrà essere nelle zone alte della classifica, ovviamente senza che questo corrisponda necessariamente a vincere, cosa sempre difficile. Mi auguro inoltre che la burocrazia dia a Commisso la possibilità di costruire lo stadio, altrimenti non vorrei che il presidente si scocciasse”.