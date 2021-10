Martorelli: “Il futuro di Vlahovic sarà lontano dalla Fiorentina. Belotti? Vuole provare a vincere qualcosa, al Torino non può farlo”

A TMW News ha parlato l’esperto agente Giocondo Martorelli. Queste le sue parole sulla vicenda Vlahovic-Fiorentina ma non solo: “Su Vlahovic dico che nessuno 12 mesi fa poteva immaginare un’evoluzione del genere. Ho sempre detto che aveva potenzialità enormi ma mai potevo immaginare che avrebbe ottenuto risultati così importanti. Le richieste stanno diventando fortissime in tutta Europa e il suo futuro sarà molto probabilmente lontano da Firenze”.

E sull’obiettivo della Fiorentina per l’attacco Andrea Belotti ha detto: “Ha fatto un ciclo di vari anni al Toro e forse il presidente Cairo non è stato abbastanza attento quando c’era la possibilità di venderlo ad una cifra importante. Ora il ragazzo vuole evidentemente provare a giocarsi qualcosa di significativo e magari vincere qualcosa perché nel Toro adesso questo non può accadere”.