Martorelli: “In caso di offerta importante per Amrabat la Fiorentina non si farà trovare impreparata. Rinnovo di Castrovilli? C’è tempo”

Il procuratore Giocondo Martorelli ha parlato a Radio Toscana delle ultime vicende di casa Fiorentina: “Dispiace ci sia uno scontra tra presidente e parte della piazza, bisognerebbe remare tutti dalla stessa parte per incanalare le energie. Auspico che Commisso impari ad accettare la critica soprattutto quando è costruttiva, e al contempo che i tifosi capiscano che una società nuova ha bisogno di tempo per ottenere risultati. Rinnovo di Castrovilli? Stiamo parlando di un giovane che viene da un infortunio importante, credo non ci saranno problemi a trovare un’intesa per prolungare il rapporto. C’è ancora tempo, probabilmente la Fiorentina vuole anche capire come andrà a finire la stagione”.

E poi su Amrabat ha aggiunto: “Credo che la Fiorentina abbia messo in preventivo la possibilità che in estate arrivi un’offerta importante per lui, muovendosi di conseguenza. Di giocatori per sostituire il marocchino ce ne sono in giro per il mondo, basta saperli trovare. Guardate cosa è successo a Napoli, nessuno avrebbe previsto una stagione del genere dopo le cessioni di Insigne, Mertens e Koulibaly”.