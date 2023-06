Martorelli: “Negli occhi di Commisso ho visto la voglia di crescere. La Fiorentina, senza Europa, dovrà sfruttare i passi falsi delle big”

A Radio Toscana ha parlato il procuratore Giocondo Martorelli, intervenendo sulle possibili mosse di mercato della Fiorentina: “Se si vuole aumentare il livello dello scorso anno bisogna ripartire quelli più bravi e poi accrescere il valore della rosa. Mi auguro che la società abbia le idee chiare per fare questo. Per loro è stata una stagione straordinaria, aver raggiunto due finali è una cosa magnifica. Ma adesso non partecipando alle competizioni europee ci si aspetta una Serie A alle spalle solo delle big.

La Fiorentina deve provare a sfruttare qualche passo falso delle più grandi come ha fatto l’Atalanta. Ho conosciuto Commisso un mese fa, in lui ha visto la voglia di fare e crescere mentre presentava il Viola Park. Da lì poi c’è da costruire una squadra per lottare per posti più autorevoli”.