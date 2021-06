Martorelli: “Pradè è un ottimo dirigente, capace. Lui e Burdisso hanno tutto per poter allestire una Fiorentina competitiva”

Il procuratore Giocondo Martorelli, è intervenuto su Lady Radio. L’agente vede rosa per il futuro della Fiorentina: “Ho sempre avuto fiducia in Daniele Pradè, è un ottimo dirigente, capace. La coppia Pradè e Burdisso, se verrà lasciata lavorare, potrà allestire una squadra competitiva per la prossima stagione”.

Resta in bilico la questione allenatore, anche se Italiano è in pole position: “Qualche chiacchierata ci sarà sicuramente già stata tra i dirigenti e Italiano sul mercato – ha detto Martorelli – La Fiorentina ha tutte le qualità e i mezzi per costruire una compagine importante e che possa andare bene al tecnico”.