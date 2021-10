Martorelli: “Ristic? Di fronte alla proposta della Fiorentina ha il dovere di presentarsi. Vlahovic e lui ad oggi camminano a braccetto”

Il procuratore di lunga data Giocondo Martorelli ha parlato a Lady Radio del tema caldo in casa Fiorentina, in particolare commentando la condotta del collega Darko Ristic, che assiste Dusan Vlahovic: “Di fronte alla proposta di un club come la Fiorentina hai il dovere di presentarti e metterti a sedere, deontologicamente non mi sembrano atteggiamenti di alto profilo. Ormai sono più di dieci anni che la figura del direttore sportivo è calata e tanti miei colleghi hanno rapporti diretti con le proprietà dei club”.

Poi sul caso specifico riguardante il serbo, Martorelli ha aggiunto: “Ora è difficile tirare troppo la corda, le cifre di agosto sarà dura che siano riproposte. A gennaio potrebbe esserci qualche incastro particolare di attaccanti, anche se siamo più abituati a vederle in estate certe cose. Mi sembra molto difficile che Vlahovic possa cambiare procuratore. Direi che ad oggi, lui e Ristic stanno camminando insieme”