Masini: “Ho veramente temuto che Italiano potesse dire addio alla Fiorentina. Credo sia l’allenatore perfetto per la mia Viola”

Il cantautore fiorentino e noto tifoso viola Marco Masini ha parlato al programma radiofonico Radio Goal su Kiss Kiss. Tra i temi toccati anche la permanenza di Vincenzo Italiano alla Fiorentina: “A un certo punto temevo che andasse via, che non proseguisse il suo progetto. Ritengo sia l’allenatore giusto per la ‘mia’ Fiorentina e spero possa fare bene anche nella prossima stagione”

E ancora: “Napoli non è una città, ma un mondo. Io la amo tanto anche se sono toscano e tifoso della Fiorentina perché adoro la sua gente. Sono contento per lo scudetto, i partenopei hanno vinto con merito”