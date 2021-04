Masini: “Preferisco il silenzio stampa della Fiorentina, piuttosto che sentire che abbiamo giocato alla pari contro l’Atalanta. Stupito che Commisso abbia chiesto le dimissioni di Dal Pino”

Il cantante e tifoso viola Marco Masini è intervenuto su Radio Bruno per parlare del sentitissimo match tra Fiorentina e Juventus, in programma domenica alle 15 al Franchi. Questo un estratto delle sue parole: “Ultimamente abbiamo sentito cose un po’ esagerate anche da parte dei dirigenti gigliati, come che abbiamo giocato alla pari contro l’Atalanta. Preferisco un silenzio stampa a tutto ciò. La vittoria di Verona mi dà tre punti in più come me li ha dati il Benevento. La Fiorentina è una squadra che oscilla anche moralmente. L’esempio è il grande abbraccio tra Amrabat e Iachini, poi magari perdi con la Dea e sorridi, ti abbracci come se non te ne fregasse molto. Queste cose ti fanno capire quanto si tiene veramente alla maglia e al campionato. Superlega? L’ho vissuta con grande perplessità e consapevolezza che il capitalismo divide i ricchi dai poveri. Il gap è sempre più largo, ma sono stato soddisfatto che sia durato così poco. Mi ha stupito che la Fiorentina abbia chiesto le dimissioni di Dal Pino a fianco di altre società come Inter, Juventus e Lazio. La situazione è paradossale”.