Masini: “Se vendi Vlahovic e prendi Cabral e ci vogliono quattro anni prima che sia pronto, allora mi dispiace averlo dato alla Juventus. Dove può arrivare la Fiorentina? Se arriva Lo Celso è una cosa, se arriva Bajrami è un’altra”

Il cantante e tifoso della Fiorentina, Marco Masini, è stato intervistato da Tuttosport. Al giornale sportivo, Masini ha parlato della squadra vista con gli occhi del sostenitore viola.

“La Fiorentina ha preso un grande terzino come Dodô. Poi c’è Mandragora che mi piace tantissimo. Come mi piace Gollini. Adesso bisogna vedere se Milenkovic rinnova o no. Se parte allora la difesa va rivoluzionata…Sicuramente sostituire un giocatore così importante, un perno centrale della difesa a inizio campionato, non sarebbe la cosa più giusta perché anche Beckenbauer dovrebbe inserirsi in certi meccanismi, in un certo modo di giocare di Italiano. Sarebbe più saggio tenerlo. Perché intanto se va via abbiamo imparato che va lì alla Juventus…”.

I viola devono ancora trovare un punto di riferimento in attacco, un centravanti prolifico: “Se vendi Vlahovic e prendi Haaland a me va bene. Se vendi Vlahovic e prendi Cabral e ci vogliono quattro anni prima che sia pronto, prima di fare un gol allora mi dispiace averlo dato alla Juventus. E’ tutto quello che succede dopo che attenua la delusione e lo sconforto di un tifoso. Fai bene a prendere 80 milioni ma 50 li devi investire su un giocatore pronto per la Serie A. Dove può arrivare la Fiorentina? Fino a quando non finisce il mercato non possiamo dirlo. Se prendiamo Giovani lo Celso è una cosa, se prendiamo Nedim Bajrami un’altra”.