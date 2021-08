Masini: “Si vede che il gruppo è compatto e convinto delle idee di Italiano. Mercato? Finalmente abbiamo delle alternative”

Il cantante e tifoso della Fiorentina Marco Masini ha parlato a Radio Bruno Toscana: “La squadra per dieci undicesimi è quella dell’anno scorso, quindi è innegabile che Italiano abbia fatto un lavoro importante. Sembra che da parte dei giocatori ci sia una forte convinzione verso le idee dell’allenatore, c’è molta compattezza”.

Mercato? Lo definisco valido, adesso hai delle alternative nei vari ruoli. Castrovilli e Maleh, Pulgar e Torreira, giocatori di qualità che si possono alternare ma anche giocare insieme. Vlahovic? In Italia non ci sono attaccanti come lui, così bravi sia fisicamente che tecnicamente”.