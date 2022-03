Masini: “Un anno fa era impensabile poter competere così con la Juventus. Gli esterni segnano poco, se ieri avessimo avuto Vlahovic non sarebbe finita così”

Il cantautore fiorentino Marco Masini ha parlato così a Radio Bruno il giorno dopo la partita della squadra di Italiano: “Difficile smaltire in poche ore la sconfitta di ieri. Dal punto di vista tecnico ho visto una grande Fiorentina. Una squadra forte atleticamente. Prima reggevamo al massimo un tempo, mentre adesso reggiamo tutta la partita. Il problema c’è in fase realizzativa. Gli esterni segnano poco e non abbiamo più Vlahovic. Avessimo avuto il serbo ieri non sarebbe finita così. Il grande centravanti in questo modulo è importantissimo”.

E ancora: “Bisogna fare in modo che Piatek e Cabral crescano. Abbiamo giocato metà campionato con Vlahovic, adesso abbiamo giocatori nuovi che non conosciamo. Il campionato svizzero probabilmente è diverso. Piatek adesso è quello più avanti. Ieri c’è stata un po’ di sfortuna, ma vedo una Fiorentina che sta nascendo. Un anno fa certi traguardi erano impensabili, poter competere così con la Juventus. Ikonè gli ho visto fare un grande salto di qualità. Bravo nei movimenti, tende sempre ad accentrarsi, ma salta l’uomo e ha tanta qualità”.

Sul futuro: “E’ probabile che Milenkovic andrà via a giugno. Igor se gioca come ieri è un bel difensore centrale. Adesso è anche più in forma di Quarta. Se dietro vai a prendere due difensori forti, e aggiungi un buon centravanti, allora questa squadra migliora ulteriormente. Con tre innesti questa squadra può diventare molto forte. Il portiere? Non capisco perchè ancora non si sia presa una decisione definitiva su chi gioca tra Terracciano e Dragowski“.