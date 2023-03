Maspero: “A Cremona la Fiorentina troverà un ambiente molto caldo. Per i grigiorossi la Coppa Italia è una grande occasione”

L’ex centrocampista viola Riccardo Maspero ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “La vittoria contro il Milan, oltre ad aver dato continuità, può svoltare davvero la stagione della Fiorentina. La squadra mi sembra ritrovata e capace di giocare con serenità, mostrando il suo miglior calcio. Cremonese? Per i grigiorossi l’ultima spiaggia è ormai passata, credo che la retrocessione sia ormai inevitabile. Ad ogni modo la Fiorentina troverà una squadra solida, a cui stanno mancando i risultati ma non le prestazioni”.

E poi ha aggiunto: “Con il campionato quasi compromesso, la Coppa Italia diventa una grande occasione per la Cremonese. Certo, in una semifinale serve personalità e bisogna capire se i grigiorossi l’avranno maturata da qui ad allora. Sia domenica che in coppa la Fiorentina troverà a Cremona un ambiente caldo, i tifosi sono molto attaccati alla squadra e la sosterranno fino alla fine”.