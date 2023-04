Maspero: “Bisogna insistere nella crescita di giocatori come Castrovilli: i trequartisti svoltano le partite. Se non hai personalità, giocare a Firenze non è facile”

L’ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Riccardo Maspero è intervenuto a Radio Toscana per parlare della situazione in casa viola: “Questo è un bellissimo momento. Ma torno al passato, nel momento in cui Italiano è stato criticato pesantemente, anche per la sua scelta. Secondo me, invece, il periodo ‘negativo’ è servito tanto all’allenatore per poi portare la Viola a dov’è adesso, in corsa su tre fronti e con una lunghissima striscia di successi”.

Sulla Cremonese (da ex grigiorosso, ndr): “Purtroppo, a livello tecnico, la squadra presenta un deficit importante nei reparti e nei singoli. Non si scappa da ciò, si è visto anche in campo mercoledì. Avere gli uomini giusti è un vantaggio, come Castrovilli usato da alternativa. Giocatori come il numero 10 viola risentono di una caratteristica del calcio moderno: l’eccessiva tattica porta il trequartista a essere spesso messo in ombra per primo, quando è spesso l’elemento che rompe gli equilibri e svolta le partite. Invece bisogna insistere con giocatori come lui“.

Sulla piazza viola: “Giocare a Firenze non è facile. Non si scende in campo per vincere lo Scudetto, ma il pubblico ama la Fiorentina alla follia e la segue costantemente, dunque richiede subito il meglio dai giocatori. Quando senti la pressione, se non hai personalità, è veramente dura. In finale di Coppa Italia? La Juventus è sempre forte“.