Massimo Ceccherini: “La Juventus gioca peggio dello Scandicci”. E poi mostra una chiappa in diretta televisiva

Doveva parlare di Fiorentina e del bel momento della squadra viola all’interno della trasmissione Tiki Taka, Massimo Ceccherini. Ma l’attore non ce l’ha fatta perché dopo essersi soffermato sulla bellezze presenti in studio, ha pensato bene di far vedere una chiappa in diretta televisiva, costringendo il conduttore Piero Chiambretti ad interrompere il primo collegamento.

Nel secondo collegamento invece se n’è uscito con una frase molto diretta sulla formazione bianconera: “La Juventus gioca peggio dello Scandicci”. Ilarità in studio, ma anche approvazione perché è indubbio che la squadra allenata da Allegri ha avuto diversi problemi in questo avvio di campionato.