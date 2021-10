Massimo Mauro fa il bastian contrario: “I calciatori non sopportano il Var, arbitri distrutti dalla dittatura della tecnologia”

Nonostante la tecnologia e la moviola live sul campo aiuti spesso e volentieri a scegliere e correggere i direttori di gara, al netto di qualche svarione che resta tale nonostante l’ausilio delle immagini, c’è anche chi come Massimo Mauro il Var non lo tollera, vedendolo come strumento cambia-calcio. L’ex juventino al Corriere dello Sport ha contestato duramente la “novità” (ormai in vigore da quattro stagioni), coinvolgendo anche il presunto parere di molti calciatori: “Hanno distrutto l’arbitro. I calciatori non ne possono più della dittatura della moviola, nessuno ne parla bene in privato: i club avranno imposto il silenzio. È importante far capire che è l’arbitro l’unica figura deputata a comprendere la complessità delle situazioni in campo. Alla moviola non riprodurrai mai fedelmente quel che accade in area di rigore. È impossibile. Eppure oggi è tutto delegato al Var, che giudica in maniera soggettiva anche se con l’ausilio della tecnologia. Questi concetti non li esprimo solo io. O meglio: in pubblico magari, ma in privato non è affatto così. In privato non c’è un calciatore che parli bene del Var. Quando fu introdotto il Var, chi ha buona memoria ricorderà interventi di calciatori importanti che espressero questi concetti. Poi, evidentemente furono richiamati dai club e invitati a non mettere in discussione la novità”.