Matri: “Alla Fiorentina avevo paura di sbagliare perché terrorizzato dalle critiche. Era un momento in cui mi sono sentito debole”

L’ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Alessandro Matri ha parlato della sua avventura in maglia viola, durata sei mesi e non particolarmente memorabile. Ecco cosa ha detto a DAZN: “Sono arrivato alla Fiorentina in un momento in cui mi sono sentito debole. Fu una stagione difficile, passata metà a Milano e metà a Firenze. Avevo paura di avere un’occasione da gol perché avevo paura di sbagliare“.

E aggiunge: “Il problema più grande è che quell’anno avevo già commesso tanti errori davanti alla porta, quindi mi sono bloccato con il terrore delle critiche. Avevo anche 30 anni, quindi ero maturo, ma ci sono momenti in cui hai paura e non riesci a uscirne. Facevo fatica pure negli allenamenti undici contro zero. Purtroppo capita anche questo”.