Matteini: “In campo non vanno i soldi, se esce Vlahovic devono arrivare Kean, Berardi ed Orsolini. Scamacca non può bastare”

Il giornalista ed editorialista di Fiorentinanews.com Francesco Matteini a Radio Bruno fa il quadro su Vlahovic e sulle eventuali mosse di mercato della dirigenza viola: “Italiano ha lavorato finora con una squadra e dovrà schierarne una diversa, perchè Pezzella partirà ma altri sono in bilico. Vendere Vlahovic ora, unico e vero punto fermo, è un rischio enorme.

Non mi interessano le cifre, non faccio il ragioniere, ma capisco che si possa tentennare di fronte a certe proposte. Mi andrà bene se arrivassero due-tre calciatori di alto livello. Kean, Orsolini, Berardi, elementi in grado di alzare la qualità della squadra. Se arriva una cifra alta e Scamacca e basta, non sarei soddisfatto. Non mi interessa quanto entra in cassa, ma chi scende in campo.

Vorrei che Commisso desse un obiettivo alla Fiorentina. Capisco che non si possa aggredire subito l’Europa, ma il Presidente deve dare un traguardo. Bisogna iniziare un percorso che porti la Fiorentina stabilmente in zona europea, per crescere anno dopo anno. Capirei un ragionamento di questo tipo, ma finora non è stato fatto. Se questo non viene fatto, significa che non c’è grande ambizione. Non chiediamo lo Scudetto, ma un qualcosa che la Fiorentina ha fatto di recente, quando è arrivata in Europa stabilmente, non parliamo di ere glaciali fa”.