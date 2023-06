Matthaus: “Amrabat è uno dei migliori giocatori nel suo ruolo. E rispetto a Rice il prezzo del suo cartellino è un affare”

Il Bayern Monaco è alla ricerca di un giocatore che possa piazzarsi davanti alla difesa, ma questi, molto probabilmente, non sarà Declan Rice che abbiamo visto di recente nella sfida che il West Ham, ahinoi, ha vinto contro la Fiorentina in Conference League. Rice sembra essere destinato a vestire la maglia dell’Arsenal per la cifra, spropositata, di 120 milioni di euro, compresi i bonus.

E allora ecco che la leggenda del club bavarese ed ex Inter, Lothar Matthaus, ha fatto il proprio endorsement per Sofyan Amrabat, in un’intervista rilasciata alla Bild. L’ultima volta che ha visto il nazionale marocchino in azione è stato proprio a Praga nella finale di Conference: “E’ stato decisamente migliore di Rice in quella partita. Ma ho visto Amrabat giocare dal vivo diverse volte ai Mondiali in Qatar e sono rimasto impressionato da lui. È stato determinante per il cammino del Marocco. Per me, Amrabat è attualmente uno dei migliori nel suo ruolo che puoi comprare”.

E poi ha aggiunto su di lui: “Ha un ottimo gioco di posizione, sia offensivo che difensivo. Ha una buona visione d’insieme. E rispetto a Rice, è un affare per la cifra che c’è da spendere per il suo cartellino. Conquistare la palla è uno dei suoi grandi punti di forza. Perché entra forte ed è abile a farlo. Lo ha già dimostrato ai Mondiali”.