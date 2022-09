Mauro la spara grossa: “Il Var è stato introdotto per punire la Juventus”

Dopo un fine settimana che non è stato certo positivo per gli arbitri, e noi che seguiamo la Fiorentina ne sappiamo qualcosa, perché abbiamo visto il fallo su Martinez Quarta che non è stato sanzionato da Orsato e che ha dato vita all’azione del 2-1 del Bologna, è intervenuto a Pressing su Mediaset, l’ex calciatore della Juventus, Massimo Mauro, rilasciando una dichiarazione che sta facendo molto discutere.

La sua analisi ovviamente partiva dalla rete di Milik che è stata annullata nei minuti di recupero di Juventus-Salernitana: “Il Var è stato introdotto per punire la Juventus. Nonostante tutto la Juve è riuscita a vincere quattro scudetti di fila, facendo capire a tutti che è la squadra più forte. Ora finalmente si capisce che il Var certe cose non le risolverà mai”.