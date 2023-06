“Maxime Lopez non è la prima scelta di Italiano. Senza Conference League il mercato della Fiorentina non sarà strabiliante”

Sulle strategie di mercato della Fiorentina si è espresso anche il giornalista Antonio Montanaro, intervenuto così a Radio Bruno Toscana: “Maxime Lopez è un giocatore diverso da Amrabat e infatti non penso che sia la prima scelta di Italiano. E’ importante che l’allenatore si esprima sul mercato, in base a quelle che sono le sue esigenze tattiche. Trovare giocatori con caratteristiche simili ad Amrabat o al suo predecessore Torreira non è semplice”.

E poi ha aggiunto: “Il mercato viola dipenderà molto dal ripescaggio in Conference League. Senza l’Europa non sarà una campagna acquisti strabiliante. Il mercato è molto complicato per tutte le squadre italiane, che non possono spendere e spandere come quelle arabe o di Premier League. Basti pensare alla Juve che potrebbe vendere Chiesa e Vlahovic, o all’Inter che lascia partire Brozovic e Onana“.