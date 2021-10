Mazzarri: “Nessuno si era accorto del rigore per la Fiorentina. Mi hanno detto che sulla punizione di Vlahovic, la barriera era a dodici metri”

Il tecnico del Cagliari, Walter Mazzarri, ha parlato a DAZN al termine della partita contro la Fiorentina.

Queste le sue dichiarazioni: “Non devo e non posso attaccarmi alle assenze, ma in questo momento si perdono tantissimi giocatori per infortunio. Siamo un po’ fragili, fino al rigore – di cui nessuno si era accorto – eravamo in partita e avevamo messo in difficoltà la Fiorentina. All’inizio del secondo tempo volevo fare tre cambi, ma si è preso subito gol su quella punizione in cui mi hanno detto che la barriera era a dodici metri”.