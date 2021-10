Mazzarri: “Sto già pensando alla prossima gara complicata contro la Fiorentina. Per il Cagliari è iniziato un nuovo percorso”

Dopo la prima vittoria in campionato contro la Sampdoria l’allenatore del Cagliari Walter Mazzarri è già con la testa alla prossima gara contro la Fiorentina, come dichiarato da lui stesso dopo nel dopogara: “La stagione del Cagliari è cambiata per gli altri, per me no. Ci voleva una vittoria, anche in modo peggiore di questo. Per me è iniziato un percorso, sperando di lavorare con tutti gli effettivi per dare un’impronta. Sto pensando già ad una trasferta difficile come Firenze.

E sulla gara contro la Samp aggiunge: “Oggi mi sono piaciute poche cose, tra cui il nostro inizio di partita”.