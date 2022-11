Mazzoncini lancia la Fiorentina Femminile: “Non siamo in cima per caso, a gennaio vogliamo alzare il livello della squadra. Il Viola Park…”

Ultimo turno del girone d’andata per la Serie A femminile, dove la Fiorentina ha l’occasione di lanciarsi all’inseguimento della Roma e di battere l’Inter, consolidando il secondo posto in classifica. Domani lo scontro diretto mentre oggi il ds Simone Mazzoncini ha parlato a La Nazione della rinascita viola, dopo la quasi retrocessione dell’anno scorso: “Noi ripartiamo dopo un ciclo che si era esaurito e lo volevamo fortemente. La nostra società ci crede e lo dimostra nel concreto: il Viola Park è un’ulteriore crescita per il femminile. Scontro diretto con l’Inter? Cercheremo di imporre il nostro gioco, andando ad aggredire l’avversaria, ma troveremo l’Inter preparata per scontri del genere. L’affronteremo con il nostro spirito, quello di un gruppo unito e coeso: la base della nostra forza. Non siamo arrivati qui per caso, pronti a dimostrarlo.

Il mercato di gennaio? Siamo vigili sul mercato invernale, ci stiamo muovendo con l’obiettivo di alzare ulteriormente il livello della squadra. Tutte le occasioni adatte che possono essere interessanti per i profili che stiamo cercando saranno analizzate. Sappiamo che le nostre sono apprezzate e corteggiate, a conferma della qualità del lavoro che stiamo svolgendo. Inoltre stiamo incontrando i vari agenti per valutare le singole posizioni contrattuali in allineamento con i nostri obiettivi futuri, che saranno sicuramente ambiziosi”.