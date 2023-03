Meglio tardi che mai: Dopo tanti alibi, ecco la “Fiorentina di Italiano”

Se qualcuno avesse visto per la prima volta la fiorentina contro il Milan, avrebbe esclamato: ma che gran bella squadra. La sfida vinta col Diavolo è stata probabilmente quella della svolta definitiva. Ma già da qualche tempo la Viola dava segni di rinascita, soprattutto in Conference League, dove vince da sette partite di fila e ha come fiore all’occhiello il 4-0 nell’andata in Portogallo dei play off contro il Braga, una squadra capace di battere il grande Benfica.

Come scrive La Gazzetta dello Sport, ecco la squadra che Commisso e compagnia avrebbero voluto vedere fin dall’inizio della stagione, e non quella che in campionato langue a metà classifica. Meglio tardi che mai. Anche perché Vincenzo Italiano ha avuto tanti alibi per la partenza falsa, tra inserimento dei nuovi e infortuni a raffica.