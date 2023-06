Melarana: “Sarà difficile avere Retegui ancora con noi al Tigre dopo il mercato. Questo è il momento giusto per venderlo”

All’emittente argentina Direct Tv Sport Argentina, ha parlato il presidente del Tigre Ezequiel Melarana, intervenendo sul futuro di Mateo Retegui, attaccante italo argentino seguito anche dalla Fiorentina. Il Tigre ha un’opzione per acquistare dal Boca Juniors il 50% del suo cartellino:

“Sarà difficile poter avere ancora con noi Mateo dopo questa finestra di mercato. E’ un giocatore molto richiesto, anche se tutti vorremmo che rimanesse qua. Tuttavia di offerte non ne sono ancora arrivate, per ora solo tanti sondaggi. Credo che questo sia il momento giusto per venderlo. Aspettiamo l’apertura del mercato europeo, poi vedremo”.