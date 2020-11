Melli: “Trovo sbagliato mettere in dubbio Iachini dopo qualche risultato negativo. Ora come ora non cambierei l’allenatore”

L’ex attaccante del Parma Alessandro Melli: “Parma e Fiorentina sono partite con alti e bassi, e tutt’ora hanno poche certezze. I viola hanno cambiato molto, perdendo un giocatore importante come Chiesa. Mi aspetto una partita equilibrata e dal risultato incerto. Attacco della Fiorentina? Qualsiasi giocatore trova delle difficoltà se non impiegato nel suo ruolo, anche se poi ce ne sono alcuni più duttili e altri meno. Un professionista comunque dovrebbe dare il massimo in qualunque posizione lo schieri l’allenatore. Chi può essere la punta titolare? Secondo me non si può scegliere un titolare tra Cutrone, Vlahovic e Kouame, lasciando sempre fuori gli altri due. Nel calcio di oggi, a meno che non ci sia un campione, è normale alternare i giocatori e ancora di più se sono tutti talentuosi come quelli viola. Iachini? Da quando è arrivato ha fatto un buon lavoro, trovo prematuro metterlo in dubbio dopo così poche giornate. Montella e Prandelli sono buoni allenatori, ma per esonerare un tecnico ci vogliono motivazioni ben più importanti di qualche risultato negativo”.

