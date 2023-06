Sullo stadio Artemio Franchi di Firenze, ha parlato anche il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, la quale ha toccato il tema dei ritardi sul PNRR. Ecco le sue parole, riportate da Adnkronos: “Sui ritardi, c’è un racconto che non corrisponde alla verità. Vi potrei citarle lo stadio di Firenze, che la commissione dice che non ritiene debba essere finanziato con i soldi del piano nazionale di ripresa e resilienza, ma non sono stata io a inserire lo stadio di Firenze nel PNRR“.

E aggiunge: “Temo che non si sia molto preparati: i documenti prodotti per la Commissione Europea sono molto numerosi e copiosi. Noi stiamo producendo molte carte, cercando di dare continuità”.