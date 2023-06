Meluso: “La Fiorentina non era uscita migliorata dal mercato ma Italiano è stato bravo a ricostruire, la finale è comunque un successo. Sarebbe un peccato se Saponara se ne andasse”

Ex ds dello Spezia, protagonista con Italiano e Saponara un paio di annate fa, Mauro Meluso ha parlato proprio dei due a Radio Bruno:

“Sarebbe un peccato per il nostro calcio se Saponara lasciasse la Fiorentina, è un giocatore che regala delle perle che se le avessero fatte Maradona o Platini avrebbero avuto celebrazioni più ampie. Se ho un merito è quello di aver connesso Italiano e Saponara. Riccardo l’avevo avuto anche a Lecce, fu determinante a La Spezia ai fini della prima salvezza, ci regalò grandi giocate pur arrivando solo a gennaio. Il fatto di aver trovato Vincenzo Italiano sulla sua strada l’ha rigenerato e fatto maturare, è un ragazzo d’oro ma nella sua ascesa immediata dall’Empoli al Milan gli mancava qualche esperienza che solo un tecnico come Italiano gli ha saputo dare.

Ha raggiunto la consapevolezza che i risultati si raggiungono con il noi e non con l’io. L’unico che poteva ragionare di Io era Diego Armando Maradona. Nell’idea di Vincenzo era il giocatore di sorpresa, che saltava l’uomo, che vinceva i duelli individuali per creare superiorità. Riccardo è pieno di talento, di inventiva e Vincenzo l’ha sfruttato benissimo.

Italiano? Gli ho scritto che comunque andrà sarà un successo, non bisogna perdere di vista la realtà. La Fiorentina negli ultimi anni ha lottato per non retrocedere, era impensabile che in così poco tempo una squadra che ha avuto enormi difficoltà, riuscisse a ambire a obiettivi più alti. Non c’è solo il mercato faraonico, c’è anche quello intelligente: noi a Spezia spendemmo 3,5 milioni per salvarci, il Parma spendendone 80 andò in Serie B. Non credo che la Fiorentina fosse uscita dallo scorso mercato migliorata, l’anno scorso c’erano Vlahovic, Torreira, Odriozola. Vincenzo è stato molto bravo ad amalgamare i nuovi però è servito tempo, lui ne esce molto bene. Per questo, comunque sarà un successo”.