Meluso: “Partita contro i viola? Ogni partita per noi è come la finale dei mondiali. Agudelo ha qualità importanti”

Il Direttore Sportivo dello Spezia (prossimo avversario viola) Mauro Meluso è intervenuto così a Lady Radio: “Siamo soddisfatti dell’utlima vittoria, soddisfatti di aver visto la nostra squadra portare avanti i dettami tattici del nostro allenatore. I ragazzi sono molto presi dal modo di allenare del nostro tecnico, la squadra ha un’identità precisa. Agudelo? Riteniamo che abbia delle qualità tecniche importanti e penso che possa migliorare giorno dopo giorno. Ogni partita per noi è come la finale di Coppa del Mondo. Salvarci per noi sarebbe come vincere lo scudetto”.

0 0 vote Article Rating