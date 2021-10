Meluso: “Pradè deve prevedere una situazione come quella di Vlahovic. Commisso ha azzardato a comunicare ora il mancato rinnovo”

L’ex direttore generale dello Spezia Mauro Meluso ha parlato a Radio Bruno. Queste le sue parole sulla situazione Vlahovic e non solo: “Per la Fiorentina ancora c’è margine e tempo per vendere Vlahovic. In questo momento questo giocatore però è una realtà concreta e un direttore sportivo esperto come Pradè deve prevedere una situazione del genere. Comunicare una cosa del genere in questo momento del campionato è come buttarsi in mano agli avvoltoi, ma chi è che non sbaglia in questo mondo?”

E su mister Italiano: “Si vede che la squadra lo segue e sta ottenendo buoni risultati. Si è trovato ad affrontare diversi rompicapi da quando è a Firenze. Posso solo lodare il suo comportamento. La Fiorentina non è una squadra qualsiasi, ma alcuni problemi dovevano risolverli prima. La Fiorentina con i soldi che ha speso negli ultime sessioni può trovare anche un altro Vlahovic”.