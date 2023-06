Meluso: “Quello di Italiano alla Fiorentina è un capolavoro. E avrà i suoi validi motivi per rimanere a Firenze”

Sulla Fiorentina e sul suo allenatore, Vincenzo Italiano, è intervenuto anche Mario Meluso, ex direttore sportivo dello Spezia che ha lavorato insieme al tecnico viola in Liguria. Ecco le sue parole a 1 Station Radio:

“Avrà sicuramente i suoi validi motivi per rimanere a Firenze: non entro nel merito delle sue personali scelte. Quello che ha fatto alla Fiorentina è indubbiamente un capolavoro. La Viola ha cambiato rotta nettamente meglio rispetto ai predecessori Prandelli e Iachini, che hanno lottato per non retrocedere. Sono arrivati risultati decisamente migliori anche rinunciando a calciatori valorizzati da Italiano stesso, come Vlahovic“.